Eppure la Fiorentina continua a vigilare su Scamacca: ma davanti a tutti c’è l’Inter

E’ iniziata l’era post Lukaku per l’Inter e a catena si sta smuovendo una bella fetta del mercato degli attaccanti, in Serie A e non solo. La Fiorentina dal canto suo deve stare attenta a non far coinvolgere anche Vlahovic, per il quale non sono prese in considerazione proposte al di sotto dei 60 milioni. L’attaccante che però un po’ a tutti piace in prospettiva è Gianluca Scamacca, classe ’99 e reduce da una buona stagione al Genoa: il suo cartellino appartiene al Sassuolo e secondo gianlucadimarzio.com, la stessa società viola lo sta tenendo d’occhio qualora ci fosse proprio da sostituire Vlahovic. Non è l’unica però, perché Scamacca piace anche all’Inter, che nel frattempo stanno chiudendo per Dzeko, oltre all’Eintracht in Germania.