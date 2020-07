Eppure la Fiorentina stuzzica anche Spalletti: tra la rabbia mai repressa verso l’Inter e un triennale che potrebbe convincerlo a liberarsi

Il problema più grande per chi è andato a cercare Luciano Spalletti negli ultimi tempi è stato sempre il solito: il contratto onerosissimo che lo lega ancora all’Inter e lo legherà fino al 30 giugno 2021. Il tecnico di Certaldo non ha voluto rinunciare fin qui ai suoi 4,5 milioni di euro annui per starsene fondamentalmente a casa. A poco meno di un anno però dalla scadenza, il campo inizia ad allettarlo sempre di più e secondo Calciomercato.com non è vero che la Fiorentina non lo stuzzica, anzi. Spalletti non ha ancora chiesto all’Inter di essere liberato ed anzi, quando c’è stato da trattare sulla buonuscita per andare al Milan, lo scorso ottobre, è finita male. Con il club viola si è parlato però di un triennale, a cifre un po’ più basse di quelle nerazzurre ma con una durata che allungherebbe ancora un po’ la sua carriera. A Milano non aspettano altro che liberarsi del suo ingaggio, se Spalletti si lasciasse allettare fino in fondo da Commisso, a quel punto trovare un accordo non sarebbe più così complesso.

