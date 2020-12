Eppure Prandelli non ha ancora perso le speranze: Ecco come potrebbe recuperare per il Genoa

La positività al Covid-19 non ferma Cesare Prandelli, che sta seguendo da casa gli allenamenti della sua Fiorentina (LEGGI QUI).

Il tecnico viola, però, non ha ancora perso le speranze di poter presto negativizzarsi e quindi tornare in panchina contro il Genoa. Innanzitutto, il fatto di essere (per il momento) asintomatico gioca inevitabilmente a suo favore. Nella giornata di oggi, come si legge su la Repubblica, Prandelli si sottoporrà assieme al gruppo squadra ad un nuovo giro di tamponi. Secondo il protocollo, dato che non accusa sintomi, nel caso in cui il tampone certificasse la sua negatività, potrebbe tornare in panchina contro il Grifone. Un’ipotesi di difficile realizzazione, ma non impossibile. Prandelli, vista anche l’importanza della partita per il prosieguo di stagione della Fiorentina, ci spera.