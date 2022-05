“Era già successo con Tonali al Milan, per Torreira è in atto il gioco delle parti per abbassare il prezzo. Italiano…”

Il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Per Torreira, stanno cercando di abbassare le cifre dell’accordo fatto un anno fa. Non è una cosa che succede solo alla Fiorentina; ad esempio, il Milan ha fatto più o meno la stessa cosa con Tonali. Secondo me, è un po’ il gioco delle parti e i dirigenti viola stanno facendo di tutto per trattenere il giocatore a Firenze. Mi auguro che vada tutto bene e che si parli con il procuratore. Italiano? Penso che vorrà proseguire la sua carriera con la Fiorentina. Ha un contratto saldo e tutte le altre panchine, almeno in Italia, sono occupate”.