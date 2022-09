“Era il nostro sogno e adesso si è avverato”: l’emozionante abbraccio tra babbo e figlio Sottil

Più che Udinese-Fiorentina, ieri è stata la partita della famiglia Sottil. Nonostante il brutto KO subito dai Viola, per l’esterno d’attacco è stata sicuramente una gara emozionante. Subentrato nel secondo tempo, Riccardo ha sfidato per la prima volta, sul campo, il babbo Andrea. Un episodio che in Serie A era già capitato soltanto alla famiglia Di Francesco.

Anche mamma Sottil era presente ieri alla ‘Dacia Arena’, in una partita che alla fine ha visto la vittoria del babbo. Passata la rabbia per la prestazione di ieri, Riccardo si è espresso sui social, celebrando un momento che la sua famiglia conserverà nell’album dei ricordi. “Ne parlavamo, lo sognavamo ed ora eccoci qua” è il testo del post su Instagram di Ricky Sottil: