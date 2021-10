Era stato a un passo dalla Fiorentina in estate, adesso il difensore spagnolo vuole essere ceduto

Era stato a un passo dalla Fiorentina quest’estate, quando il suo allenatore Marcelino ha bloccato la trattativa tra viola e Athletic Bilbao. Unai Núñez adesso però vuole andarsene altrove, visto il suo scarso impiego con i baschi. Difensore spagnolo centrale classe 1997 fino ad adesso ha giocato solo due partite in stagione, non quello che in molti si aspettavano. Il suo contratto con la società spagnola terminerà nel 2025.

Il prezzo del suo cartellino si aggirerebbe introno ai 16 milioni, ma la volontà di andarsene del giocatore potrebbe giocare un ruolo importante anche sulla cifra della cessione. La Fiorentina nel suo ruolo ha già quattro giocatori come Milenkovic, Quarta, Nastasic e Igor, un reparto molto affollato e completo. Che possa essere un’occasione per la prossima stagione? A riportarlo è il sito todofichajes.com