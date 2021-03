Eranio: “Ribery dà ancora fastidio quando ha la serata giusta. La Fiorentina manca da troppo tempo in Europa, spero che ci torni presto”

“Il Milan è uscito immeritatamente in Europa League, è in credito con la fortuna in questa stagione perché ha giocato tante partite senza molti uomini ed è stato eliminato a testa alta in Europa – ha detto l’ex rossonero Stefano Eranio a Radio Bruno – Il Covid può essere in arma in più o in meno in questa annata un po’ particolare, spero che riconquisti un posticino in Champions, che meriterebbe. Sfida tra Ibrahimovic e Ribery? Ibra in questo momento è troppo importante per il Milan, per il valore tecnico ma soprattutto il carisma, riempie l’area e incute terrore all’avversario. Ribery quando ha la serata giusta, anche avanti con l’età, può veramente dare fastidio però mi auguro che sia una bella partita perché sono due squadre che mancano da troppo tempo a livelli importanti, soprattutto a livello europeo. Mi auguro che entrambe possano tornarci presto”.