Erick Pulgar è stato il miglior centrocampista della Serie A nel 2019 per…

Erick Pulgar è il centrocampista della Serie A che nel 2019 ha segnato di più, ecco il tweet di Transfermarkt.it. L’anno per il cileno si è chiuso con un rendimento in netto calo, l’augurio è che queste vacanze possano averlo ricaricato per disputare un 2020 alla Fiorentina ancora migliore dell’anno che si sta per concludere.