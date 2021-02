Erlic e quel no dello Spezia alla Fiorentina. Italiano ha trasformato Agudelo in un giocatore decisivo

Mentre la Fiorentina ha dei problemi, lo Spezia vola e riesce addirittura a fare lo sgambetto all’ex capolista Milan.

Tra i liguri spicca il colombiano Agudelo, che si era perso in viola e che la Fiorentina ha deciso di scaricare. Italiano lo ha trasformato in ‘falso nueve’ e Kevin è diventato un giocatore decisivo in campo.

Un altro elemento importante per i liguri è il difensore Erlic che piace anche sul mercato. Contro il Milan il difensore croato è stato il top (sta per essere convocato in nazionale) e questa prestazione, si legge su La Gazzetta dello Sport, ha risvegliato l’interesse già emerso nei mesi scorsi nel club rossonero. Non solo, a gennaio lo voleva la Fiorentina, ma lo Spezia ha detto no.