Errori che pregiudicano la regolarità della Serie A: il Codacons presenta la richiesta di ripetere due partite

Oggi il Codacons ha ufficialmente presentato il suo ricorso al Tribunale di Roma. La richiesta alla FIGC è la ripetizione degli incontri Milan–Spezia e Spezia–Lazio, di Serie A. Entrambe le partite sono state inevitabilmente influenzate da enormi errori del direttore di gara, dei suoi assistenti e anche della sala VAR. Se la Federazione non decidesse di intervenire immediatamente, verrebbe compromesso il regolare svolgimento del campionato a causa di irregolari vantaggi acquisiti dalle squadre in questione.

Sempre il Codacons spiega che ci sono state squadre ingiustamente danneggiate, con una situazione che arreca danno a tutti gli appassionati. Non sono errori classici, bensì sbagli meramente tecnici e un’errata applicazione del regolamento del gioco del calcio. Per tale motivo, la Federazione dovrebbe immediatamente provvedere per la ripetizione delle due gare.