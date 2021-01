Escluse lesioni dopo il trauma cranico per Izzo, ma la Fiorentina è un miraggio per il difensore granata

Quasi certamente non sarà della partita venerdì sera Armando Izzo, quando il suo Torino affronterà in casa la Fiorentina. Dopo la brutta botta subita durante l’ultima partita contro il Benevento che gli è costata un trauma cranico, il difensore granata anche oggi (e per i prossimi giorni) ha svolto in via precauzionale un allenamento differenziato rispetto al gruppo. Questo quanto si legge sul sito del Torino:

“Le indagini strumentali e la consulenza neurologica hanno escluso lesioni conseguenti al trauma cranico subito durante la partita di venerdì. Come previsto in casi simili, a scopo precauzionale il difensore per qualche giorno proseguirà gli allenamenti senza contatto al di fuori del gruppo squadra“.