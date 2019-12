ARRIVA IACHINI E C’E’ UNA NOVITA’ SUL CONTRATTO

Beppe Iachini sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Domani firmerà con la società viola. Pradè e i dirigenti gigliati hanno deciso per un cuore viola, uno che in questo momento cercherà di dare grinta e intensità ad una squadra che sembra davvero in difficoltà. La novità, o meglio la sorpresa, è che a meno di clamorose novità firmerà un contratto di un anno e mezzo. Una soluzione di continuità, quindi, non un traghettatore. Almeno sarà questo il messaggio che sarà dato alla squadra. Poi, chiaramente, come sempre a decidere saranno le prestazioni e i risultati tanto che nel contratto verrà inserita una penale che entrerò in vigore qualora l’allenatore venisse esonerato prima del termine del campionato. Prima la salvezza, poi tutto il resto. Sembra questa la direzione. Adesso Iachini, poi un mercato di gennaio che porterà a Firenze almeno tre giocatori importanti per rinforzare una rosa in emergenza anche tecnica.