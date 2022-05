ESCLUSIVA – Ecco come saranno le maglie della Fiorentina nella prossima stagione. Tutte le novità

Come saranno le maglie della Fiorentina la prossima stagione? Sicuramente molto diverse a quelle viste nel corso di quest’anno.

Si passa dal vintage, ai richiami del passato, a un concept legato al nuovo logo e alla lettera V di viola e anche di Viola Park.

Saranno quattro le divise che indosserà la squadra in campo, anche quest’anno disegnate dalla Kappa, sponsor tecnico gigliato: la prima viola, la seconda bianca, la terza blu e la quarta ancora da decidere, perché sarà la vincitrice della competizione indetta dalla società, con i tifosi chiamati direttamente in causa.

La prima è quella più classica come colore, ovvero il viola, ma il disegno della maglia ha come fulcro il nuovo logo romboidale, attorno al quale si sviluppano altri rombi di un viola più scuro rispetto a quello predominante, ai quali però è stato dato un effetto non regolare, ma spiraleggiante. Sparita completamente la fascia bianca centrale, mentre all’interno, sul colletto, troviamo la scritta “play to be different” che è lo slogan utilizzato dalla Fiorentina per la campagna di lancio del nuovo stemma.

La seconda è prevalentemente bianca ma ha una grande V viola centrale. Diciamo che richiama in parte la divisa del Brescia con colori ovviamente diversi. Collo, bordini delle maniche e anche striscia sottile a fine maglia sono di color viola.

La terza è quella sulla quale ancora ci sono i maggiori segreti, ma è quella che possiamo definire di rottura con un colore blu (vicino a quello della Nazionale) e particolari in giallo oro.

Sulla quarta, come già detto, non resta che aspettare la fine del contest.