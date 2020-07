Esclusiva – Il retroscena su Juric: Contatti avviati grazie anche ad Amrabat. Il desiderio del prossimo centrocampista viola

Il nome di Ivan Juric ruota attorno al possibile prossimo futuro viola. Nonostante le recenti dichiarazioni d’amore del “Romeo” Juric verso la “Giulietta” Verona, i rumors che legano il tecnico di Spalato alla Fiorentina continuano a susseguirsi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, i contatti tra la dirigenza gigliata e l’attuale tecnico giallo blu per la prossima stagione sarebbero iniziati a gennaio 2020 con la conclusione dell’affare Amrabat. Ma non è tutto; il centrocampista marocchino, vera e propria rivelazione del campionato avrebbe fatto da vero e proprio garante per Juric. Quasi a dire, “vengo alla Fiorentina, ma vi consiglio fortemente di portare con me anche il mio mentore”.

E non ci sarebbe certo da stupirsi perchè è anche grazie a Juric se Amrabat è un mediano affermato in uno dei più importanti campionati del mondo, un centrocampista pressochè totale che si è integrato benissimo nelle dinamiche di gioco del tecnico croato. Oltre all’allievo la Fiorentina si aggiudicherà anche il maestro? Ancora qualche settimana (e magari anche qualche punto in più in classifica) e ne sapremo di più sulla vicenda. Perchè una cosa è certa: finchè la Fiorentina non sarà decisamente al riparo da ogni possibile turbamento di classifica, guai a parlare di futuro. E anche Rocco Commisso su questo punto, è stato chiaro.