ESCLUSIVA – Italiano ancora a Firenze: La tappa dal notaio, la chiusura è nell’aria. FOTO

Vincenzo Italiano non è ripartito, non ha lasciato Firenze, anzi. L’allenatore in pectore della Fiorentina è stato nel corso della mattinata a Villa Olmi, hotel dove ieri ha incontrato i dirigenti viola, salvo poi muoversi per andare dal notaio sempre nel capoluogo toscano.

Elemento questo che ci fa capire come la firma del contratto stia per arrivare e come i problemi che ci sono stati nel corso dell’ultimo periodo con lo Spezia, siano pressoché risolti.

Ecco la Foto in Esclusiva fatta da Fiorentinanews.com al tecnico, proprio fuori dallo studio notarile.