ESCLUSIVA – La Fiorentina incontra Ramadani. Colloquio anche tra il procuratore e Italiano. FOTO

Un noto hotel in centro a Firenze è diventato il quartier generale per una serie di incontri e colloqui importanti in chiave Fiorentina. In primo piano la posizione dell’allenatore viola, Vincenzo Italiano.

Proprio il tecnico è stato a colloquio con il suo procuratore, Fali Ramadani, prima che questi incontrasse a sua volta la dirigenza della Fiorentina. Presente a questo appuntamento sicuramente il direttore generale viola, Joe Barone, che Fiorentinanews.com ha immortalato al momento del suo arrivo, e anche il direttore sportivo gigliato, Daniele Pradè.

L’incontro è durato poco più di un’ora e al termine dello stesso, né Barone, né Pradè hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

Nel corso delle ultime ore sono uscite diverse notizie e informazioni che riguardano Italiano e il contratto che lega il tecnico al club viola. La Fiorentina ha intenzione di portare avanti e di rafforzare questo rapporto. (Ha collaborato Mattia Sorbetti e Filippo Razzolini)