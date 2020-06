Esclusiva – La Fiorentina incontra Ramadani, ma il clima non è un granché

Un incontro in hotel, esattamente al Four Seasons di Firenze. La Fiorentina, rappresentata dal ds Pradè e dal dg Barone, ha incontrato nell’esclusiva location il potente procuratore macedone Fali Ramadani che ha tra i suoi assistiti in viola anche Nikola Milenkovic. Il difensore è molto ricercato sul mercato, ma i gigliati vorrebbero arrivare ad un accordo per il rinnovo contrattuale con lui.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com però quest’incontro non è stato un granché, con Ramadani che si è inalberato diverse volte. Resta da capire al momento se e quando ci saranno ulteriori contatti tra le parti. Non è da escludere il fatto che si sia parlato anche di altro oltre al destino dell’ex Partizan.