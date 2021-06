ESCLUSIVA – Proc. Borja Valero: “La Fiorentina gli ha detto che il rapporto non proseguirà, senza i viola ha deciso di smettere. Vivrà a Firenze per tutta la vita”

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare degli svincolati della Fiorentina: tra questi c’è anche Borja Valero, il cui contratto con il club di Rocco Commisso scade proprio nella giornata odierna. Per capire qualcosa in più sul futuro del Sindaco, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il suo procuratore, Alejandro Camano.

Ci sono novità sul futuro di Borja? Ha chiesto alla Fiorentina di poter restare fino al 2022?

“Il ragazzo sognava di restare alla Fiorentina. Dopo una stagione molto lunga e dura con l’Inter, dove ha giocato un gran numero di partite e senza infortuni, è ritornato a Firenze e purtroppo si è fatto male. Ha sofferto molto perché era il suo ritorno ‘a casa’ e non ha potuto dimostrare quello che questo significava per lui. Sognava di ritirarsi con la propria gente, dando alla Fiorentina parte di quello che questa famiglia viola è riuscita a dare a lui: amore e lealtà. Però gli hanno confermato che il rapporto non proseguirà: lo capisce, però gli sarebbe piaciuto rimanere ancora”.

E quindi?

“Non potendo più giocare per la Fiorentina, ha deciso di smettere“.

Ma resterà nel mondo del calcio?

“Borja vivrà a Firenze per tutta la vita, il resto solo Dio lo sa”.