ESCLUSIVA – Proc. Dragowski: “Tante squadre lo vogliono ma resta concentrato sulla Fiorentina, è questo quello che conta. Sulla vicenda Gattuso i viola hanno preso sicuramente la decisione migliore”

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di quello che può essere il futuro del portiere della Fiorentina Bartłomiej Drągowski. Tante squadre sia italiane ed estere lo cercano, e se da prima della rottura con il tecnico Rino Gattuso sembrava esserci una certa sicurezza da parte della società viola nel poter tenere il giocatore, adesso occorrono nuove certezze. Per averle la redazione di Fiorentinanews.com ha scelto di sentire in esclusiva la diretta opinione di Mariusz Kulezsa, agente dell’estremo difensore gigliato.

Sig. Kulezsa, può dirci se Dragowski resterà alla Fiorentina oppure no? Ci sono state offerte da vari club per lui negli ultimi giorni?

“Certo. Ci sono tante squadre che seguono Bart, ma al momento siamo sotto contratto con la Fiorentina e questa è la cosa più importante per noi”.

Bene. La vostra idea è sempre stata questa e lo sarà anche in base a chi sarà il nuovo allenatore?

“Sì. Ma devo dire che non ho capito alcune voci che risalgono a quando è stato nominato allenatore Gattuso. Qualcuno diceva che Bart non poteva essere un giocatore centrale per la squadra e sarebbe dovuto partire. Eppure lui e Vlahovic sono stati i migliori giocatori della Fiorentina la scorsa stagione. Quelle voci non sono affatto veritiere”.

Quali sono i vostri obiettivi principali per la prossima stagione? Siete pronti per la prossima Serie A?

“Sì, naturalmente siamo carichi e impazienti di iniziare la prossima stagione. Penso che un club come la Fiorentina dovrebbe lottare per le prime sei posizioni in Italia. Speriamo che tutti gli ingranaggi funzionino e che venga fatto un buon mercato”.

Qual è la sua opinione sulla rottura tra la Fiorentina e Gattuso? Come può riorganizzarsi ora la società viola?

“Non conosco esattamente i dettagli e cosa sia successo realmente, ma se è stata presa una decisione del genere deve essere stata quella migliore per il club. Dobbiamo guardare al futuro e concentrarci sul nuovo progetto”.