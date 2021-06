ESCLUSIVA – Proc. Gonzalez: “Felicità assoluta quando Nicolas ha saputo della Fiorentina. La sua priorità è sempre stata quella di diventare viola”

Un colpo importante e costoso allo stesso tempo. L’attaccante argentino, Nicolas Gonzalez, sta per diventare il giocatore più pagato di sempre dalla Fiorentina (23 milioni di euro più 4 di bonus che verranno versati allo Stoccarda). Un affare chiuso subito dopo la separazione con Gattuso, che ha ridato morale ed entusiasmo ai tifosi viola.

Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il procuratore del calciatore, Josè Titolo, uno degli artefici di questa operazione.

Possiamo definire chiusa la trattativa con la Fiorentina? Possiamo dire che Nicolas è un giocatore viola?

“Per certo possiamo dire che siamo in una fase molto avanzata, però fino a quando Nicolas non farà le visite mediche non possiamo considerarla chiusa”.

Certo, capisco. Quando Nicolas ha capito che c’era la possibilità di venire a Firenze, qual è stata la sua reazione?

“Felicità assoluta. Fin da subito ha messo davanti questa possibilità a quella di trasferirsi in Premier League (l’alternativa più concreta era il Brighton ndr)”.

Che opinione vi siete fatti della Fiorentina che sta nascendo? Per esempio c’è stato un problema con l’allenatore.

“La Fiorentina ha una storia ricca e importante e credo che sta provando a tornare ad essere quella squadra che brillava in Italia e all’estero”.

Quando ci saranno le visite mediche?

“Sono da stabilire ora e luogo dove farle. Però dovrebbero essere fatte tra domani e dopodomani”.