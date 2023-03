Esodo viola a Cremona: settore ospiti sold out in dieci minuti. Tanti tifosi della Fiorentina hanno scelto i distinti, conquistando gli ultimi biglietti disponibili

In vista di Cremonese-Fiorentina, semifinale d’andata di Coppa Italia, oggi alle 16 è iniziata la vendita libera per tutti i settori dello stadio ‘Giovanni Zini‘, Curva Ospiti compresa. La risposta dei tifosi viola è stata immediata: i circa 2450 tagliandi messi in vendita per il settore ospiti sono evaporati nel giro di circa dieci minuti. La Curva Ospiti è sold out.

Per i cuori viola, l’alternativa si chiamava settore dei Distinti, nel quale si sono riversati molti tifosi della Fiorentina che non sono riusciti ad acquistare il biglietto nell’apposito settore. In poco più di quaranta minuti dall’inizio della vendita libera, sono terminati anche i tagliandi per i Distinti e per la Tribuna Nord, i settori più vicini a quello dedicato agli ospiti.

Da capire quanti saranno i tifosi viola: difficile calcolare un’esatta stima, vista la mescolanza con i supporters grigiorossi. Ciò che è certo è che sono garantite ben più di 2500 presenze.