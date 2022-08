Esodo viola formato europeo

Tra i tifosi della Fiorentina sale l’attesa in vista della sfida contro il Twente. I viola si presenteranno a Enschede forti della vittoria per 2-1 maturata nella gara d’andata, ma gli olandesi proveranno a ribaltare il risultato, consapevoli che solo in caso di un successo con due o più gol di scarto potranno qualificarsi ai gironi di Conference. Il «De Grolsch Veste» sarà una bolgia, lo stadio va verso il tutto esaurito e il pubblico di casa proverà a spingere la formazione di Jans, così come i tanti tifosi viola che seguiranno la Fiorentina vorranno spingere la squadra di Italiano.

Come riporta La Nazione, alcuni partiranno già oggi per l’Olanda, altri domani e altri ancora direttamente giovedì. Da Firenze sono stati organizzati viaggi con pullman e auto private, ma molti si sposteranno anche in aereo, atterrando in Olanda o in Germania, dato che Enschede si trova quasi al confine tra i due paesi. L’Accvc ha pubblicato sul proprio sito alcune informazioni utili per tutti i tifosi che seguiranno la Fiorentina in trasferta.