Esonerato Mihajlovic, la Fiorentina affronterà “un altro” Bologna

Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. Il tecnico serbo paga il non brillantissimo avvio di campionato, con tre pareggi e due sconfitte raccolti nelle prime cinque giornate, ed è stato sollevato dall’incarico dalla società felsinea. La Fiorentina, si ritroverà di fronte il Bologna domenica pomeriggio, con un nuovo allenatore.

Come scrive il Corriere dello Sport, finisce così la seconda avventura sulla panchina rossoblù: Mihajlovic, infatti, dopo aver iniziato la propria carriera da allenatore come vice di Mancini all’Inter, aveva vissuto la prima esperienza da ‘titolare’ proprio in Emilia, nella stagione 2008-2009, tra novembre, quando subentrò in corsa ad Arrigoni, fino ad aprile, esonerato e sostituito da Papadopulo.