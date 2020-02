Esordio col botto: il Besiktas vince grazie a capolavoro di Boateng – VIDEO

Arrivato in Agosto a Firenze, l’ex attaccante di Sassuolo e Barcellona Kevin Prince Boateng ha vestito poco la maglia della Fiorentina. Con una sola rete all’attivo, alla prima giornata di campionato contro il Napoli, in 15 presenza il ghanese non ha convinto Daniele Pradè, tanto che nell’ultima finestra di mercato il ghanese è stato “regalato” al Besiktas.

Quest’oggi il “Boa” ha fatto il suo esordio nella Super Lig Turca, nella sfida casalinga dei bianconeri contro il Gaziantep valida per la 21° giornata di campionato. E la sua avventura in terra turca non poteva iniziare meglio. L’ormai ex viola ha contribuito alla vittoria dei suoi segnando un grandissimo gol dopo appena venti minuti dal suo ingresso in campo. al 70′ dopo aver dato il la ad un azione offensiva dei padroni di casa si è reso protagonista di un inserimento perfetto. Colpo di tacco su cross dalla fascia destra ed esultanza sotto la curva. Boateng è sembrato sin da subito molto carico, dando dimostrazione della sua grande forma fisica smentendo quindi le voci su una condizione fisica molto precaria.