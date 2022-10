Esordio in Premier League da sogno per De Zerbi: Brighton imbattuto ad Anfield

Questo pomeriggio Roberto De Zerbi era chiamato al suo esordio in Premier League dopo il suo approdo al Brighton: ad attenderlo c’era la trasferta di Anfield contro il Liverpool di Klopp. Chiamato a sostituire il sorprende Graham Potter, passato al Chelsea dopo l’esonero di Tuchel, il tecnico italiano si dimostra all’altezza della situazione. Al termine di una rocambolesca partita i Seagull riescono ad uscire dal campo imbattuti: 3-3 il risultato al novantesimo.

Ospiti che vanno sul doppio vantaggio già nei primi 20 minuti: le due reti di Trossard, una al 4’ e una al 17’, ammutoliscono Anfield e solo la rete di Firmino poco prima dell’intervallo lascia qualche speranza ai Reds. Nella ripresa arriva prima la rimonta dei padroni di casa, con la seconda rete di Firmino e l’autogol di Webster e poi il pareggio in extremis di Trossard, che realizza la sua prima tripletta nel massimo campionato inglese. Se qualcuno credeva che De Zerbi non fosse all’altezza del livello dimostrato in Premier League potrebbe ricredersi in poco tempo.