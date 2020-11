Esordio soft contro il Benevento? L’ingenuità che Prandelli non commetterà mai

A primo impatto l’esordio del Prandelli bis sulla panchina della Fiorentina non potrebbe essere più agevole. Una squadra neopromossa, il Benevento, che proviene da una serie di risultati negativi. Ma sarebbe sbagliato, ingenuo non considerare l’altro pericolosissimo lato della medaglia. Sia chiaro, un passo falso in avvio non pregiudicherebbe certo il percorso di Prandelli, che come i suoi predecessori merita ben più di una chance e soprattutto necessita di tempo per far vedere di cosa è capace. Ma è vero anche che non vincere contro il Benevento potrebbe portar via un po’ di quella magia e di quell’entusiasmo che si sono creati in questi giorni. Cosa da evitare assolutamente, visto che saranno proprio queste le armi di Prandelli almeno nei primi tempi, in attesa di trovare la quadratura e di trasmettere la sua mentalità alla squadra. Non uscire dal Franchi con i tre punti dunque non sarebbe un dramma o forse sì, anche se nessuno lo direbbe. Ma Prandelli ha dimostrato di essere uno che non si nasconde dietro al silenzio, e per questo c’è unico scenario nella sua mente: iniziare con una vittoria la sua nuova, si fa per dire, avventura in riva all’Arno.

0 0 vote Article Rating