Esordio speciale in Fiorentina-Salernitana: Trasciatti alla sua prima presenza in Serie A

Questa sera ci sarà un esordio nel massimo campionato per quanto riguarda la direzione arbitrale. La folignate Tiziana Trasciatti, infatti, farà oggi la sua prima apparizione in Serie A come assistente di linea nella partita tra Fiorentina e Salernitana.

Trasciatti collaborerà con l’arbitro principale La Penna, insieme all’altro guardalinee Cicero. Una notizia positiva per una categoria che da quest’anno vanta, come sappiamo, anche la presenza di Maria Sole Ferrieri Caputi come primo arbitro di campo donna nella storia del nostro campionato.