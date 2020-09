Esperienza a parametro zero: dopo Bonaventura e Borja Valero potrebbe arrivare un altro svincolato di lusso

Per il momento la Fiorentina ha messo a segno due colpi in questa finestra di mercato che corrispondono ai nomi di Giacomo Bonaventura e Borja Valero. Centrocampisti, esperti, svincolati. Entrambi infatti sono arrivati a Firenze a parametro zero dopo il mancato rinnovo del contratto rispettivamente con Milan e Inter. Dopo la notizia di un possibile addio di Chiesa la Fiorentina sembra aver bloccato un altro svincolato di lusso: Jose Maria Callejon. Dopo sette anni in azzurro l’esterno d’attacco non ha rinnovato e ora sta aspettando una nuova squadra. I realtà il club partenopeo gli aveva offerto un adeguamento dell’ingaggio con un nuovo contratto, ma la sua richiesta era di 3,5 milioni netti per due anni. Difficile dunque che lo spagnolo possa approdare a Firenze per cifre molto diverse da quelle richieste qualche mese fa al Napoli.

