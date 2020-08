Esperienza, duttilità e carisma: perché Javi Martinez è perfetto per la Fiorentina

Quando si discute di calciatori di un livello tale, è assai difficile trovare un “ma”. Javi Martinez sarebbe oro colato per la Fiorentina. La dirigenza viola è forte sul calciatore, che gradirebbe un trasferimento in Italia. Sono ore molto calde su questo fronte. Classe ’88, in scadenza 2021, lascerà il Bayern Monaco, squadra con la quale ha vinto 8 scudetti, 5 Coppe nazionali, 3 Supercoppe, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Campionato del Mondo per club. Un elenco che fa impallidire, se ci aggiungiamo anche il Mondiale e l’Europeo con la sua Spagna. Centrocampista centrale di oltre un metro e 90, nel corso del tempo si è saputo disimpegnare anche da difensore in una linea a tre. Può agire anche come mediano in un centrocampo a 3, ma è perfetto come centrale puro in una mediana a 2. Destro naturale, fortissimo nel gioco aereo, una vera diga in interdizione grazie ad una struttura fisica imponente.

Autentico equilibratore in campo, è un calciatore di intelligenza ben oltre la media e grande personalità. Un professionista di riconosciuta affidabilità, da anni nella rosa di una delle migliori squadre d’Europa. L’arrivo di Javi Martinez permetterebbe di inserire nella rosa gigliata un elemento di esperienza assoluta. Negli ultimi anni lo spagnolo è stato rallentato da alcuni fastidiosi problemi fisici, niente però di insormontabile, ed al Bayern ha offerto il proprio contributo quando chiamato in causa. Con l’ex Athletic Club il livello del centrocampo viola si alzerebbe molto, sul piano tecnico e temperamentale. Si lavora sull’ingaggio del ragazzo navarro e si attendono sviluppi: la Fiorentina potrebbe mettere a segno un colpo di altissimo profilo, dopo gli arrivi di Amrabat, Kouame e Duncan nel mercato invernale.