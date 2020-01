Espirito Santo: “Era concordato che Cutrone non giocasse. Una sua cessione…”

Il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo commenta così a Sky UK l’esclusione dalla panchina dell’attaccante Patrick Cutrone, obiettivo di mercato della Fiorentina, nella gara giocata ieri contro il Manchester United in FA Cup: “La sua esclusione l’abbiamo decisa insieme, era concordato che non avrebbe giocato questa partita . Non voglio parlare di una sua cessione, vediamo che cosa accadrà”.