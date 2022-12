Esposito: “Commisso deve chiamare gente che si intende di calcio. Jovic? Mi sembra in villeggiatura”

All’evento “Coi viola nel cuore”, ha parlato ai media presenti l’ex Fiorentina Ciccio Esposito. Queste le sue parole raccolte da Fiorentinanews.com: “Abbiamo fatto la storia. Si diceva che noi abbiamo vinto, ma siamo cresciuti nella Fiorentina. Forse l’unico periodo in cui i giocatori erano nati tutti nel settore giovanile. Io per fortuna sto in mezzo ai giovani. I Mondiali mi annoiano, non c’è più nessuno che punta l’uomo, che prova qualcosa. Il Viola Park? Spero serva, ma Commisso deve chiamare gente che sa di calcio”.

“Il terzo scudetto viola? Io spero di vederlo. Questi colori se lo meriterebbero. In attacco? Cabral lo vedo proprio come un Cabral. Jovic? Mi sembra sia venuto qui in villeggiatura. Ho una pancia… Non mi è mai piaciuto il suo atteggiamento. Io avrei preso uno come Milik.