Esposito: “Tutti pensano che giocare in Svizzera sia facile ma guardate quanto hanno incassato da Cabral e altri…”

Protagonista con l’Under 21 azzurra ed ex compagno di Cabral a Basilea, Sebastiano Esposito dal ritiro della Nazionale ha parlato così proprio del calcio svizzero e di ciò che sta producendo:

“Siamo disposti ad andare a giocare all’estero, un’esperienza molto formativa a livello cultural e poi è un altro calcio, un calcio che vedono da tante nazioni anche se qualcuno pensa che in Svizzera sia facile. Se andiamo a vedere i dati, da gennaio ad oggi hanno incassato un bel po’ di soldoni. Se vediamo Cabral o Zeghrova che è andato al Lille per 10 milioni, un nostro difensore è andare a svincolo al Valencia. Lo Young Boys ha ceduto Hefti al Genoa, Nsame è andato a Venezia. Tutti giocatori che giocano in Svizzera, che fanno bene e poi trovano squadra”.