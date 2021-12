Esulta DAZN: “Problemi ridotti del 70%, ci auspichiamo di rimaner partner della Serie A”

In una lunga intervista a Milano Finanza, Il CFO di DAZN Veronica Diquattro ha parlato delle problematiche riscontrate in questa stagione dai propri utenti. Queste le sue parole:

“Siamo quasi alla fine del girone di andata e le problematiche fisiologiche di aggiustamento sono ormai da considerarsi superate. Gli utenti che ci contattano per problematiche di streaming si è ridotto del 70% rispetto alle prime giornate. Una fase di transizione era del resto prevedibile mentre si predisponevano nuove tecnologie per sostenere numeri senza precedenti in Italia. Abbiamo un’audience media di 6,5 milioni di spettatori a giornata, superiore al pre-Covid, con picchi di 7-7,3 milioni nelle giornate con partite di cartello. Il futuro? Auspichiamo di rimanere partner della Lega a lungo termine. La nostra non è un’attività semplice e richiede sviluppi tecnologici, di contenuti e di prodotto che richiedono know-how e capacità di metter a fattor comune competenze acquisite in più mercati”