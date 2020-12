Esulta il primo piemontese vaccinato Di Perri: “E’ il regalo di Natale più bello, subito dopo c’è la vittoria della Fiorentina con la Juve”

E’ il Vaccino Day, con le prime dosi iniettate anche in Italia come in tutta Europa, e per quanto riguarda il Piemonte il primo vaccinato è stato l’infettivologo Giovanni Di Perri che ha commentato con una battuta alla stampa presente: “Il vaccino è il più bel regalo di Natale, dopo viene la vittoria della Fiorentina contro la Juve. Sono molto contento, è un giorno importantissimo. Sono preoccupato in termini propositivi perché la giornata è importante, ci sono molti vaccini da fare. Non ci siamo resi conto fino adesso di come può precipitare la situazione se non ci liberiamo di questa follia che ci ha travolto”.

