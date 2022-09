Euro-avversarie: il Basaksehir vede la testa della Turchia, frenano invece gli Hearts

Mentre il Riga è l’unica squadra del girone europeo della Fiorentina ad essere in una fase avanzata del campionato, Istanbul Basaksehir e Hearts of Midlothian sono ancora all’inizio. Vediamo com’è andato il weekend delle avversarie di Conference League dei Viola.

Nella quinta giornata della Super Lig, la squadra di Biglia e Okaka ha battuto per due reti a zero l’Alanyaspor, grazie a Gurler e Keny. Con questo risultato, si piazza al secondo posto a una sola lunghezza dalla prima, ma con una partita da recuperare. Nota aggiuntiva: la porta del Basaksehir è ancora imbattuta in campionato.

Discorso opposto invece per gli Hearts, che sono usciti sconfitti dal campo del Livingston. Dopo sei giornate, gli scozzesi hanno racimolato 10 punti e distano già otto lunghezze dall’inarrivabile Celtic. Ricordiamo che giovedì Hearts-Basaksehir si giocherà in contemporanea a Fiorentina-RFS.