Europa League, è Italia-Spagna agli ottavi

Si è svolto alle 13 a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Sono rimaste in gioco due squadre italiane: si tratta di Inter e Roma, che hanno legittime chances di poter arrivare in fondo alla competizione. Urna abbastanza fortunata per i nerazzurri, che affronteranno il Getafe. Più difficile l’accoppiamento per i giallorossi, sorteggiati contro il Siviglia dell’ex ds Monchi. Un doppio confronto davvero aperto tra Italia e Spagna. Di seguito tutti gli accoppiamenti:

Başakşehir-Copenaghen

Olympiacos-Wolverhampthon

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Inter-Getafe

Siviglia-Roma

Eintracht Francoforte/Salisburgo-Basilea

LASK-Manchester United