Europa League, i risultati: il Napoli dilaga col Varsavia, Lazio ferma sullo 0-0

Si è da poco conclusa la terza giornata della fase a gironi di Europa League, e le due squadre italiane ne escono senza sconfitte.

Il Napoli dilaga allo stadio Maradona, battendo il Legia Varsavia per tre reti a zero (messe a segno da Insigne, Oshimen e Politano), salendo a 4 punti e accorciando le distanze in classifica rispetto al Varsavia stesso (fermo al primo posto con 6 punti).

La Lazio invece si ferma sullo 0-0 all’Olimpico contro l’Olympique Marsiglia, lasciando così inalterata la sua posizione di seconda in classifica a 4 punti.