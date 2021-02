Europa League: il Milan fermato a Belgrado sul finale. La Roma vince grazie alla staffetta Dzeko-Mayoral

Giovedì d’Europa League per le tre squadre italiane in corsa verso la finale di Danzica. Il Milan fermato sul finale dalla Stella Rossa di Belgrado guidata dall’ex nerazzurro Dejan Stankovic. Il difensore Pankov protagonista prima di un autogol che vale il vantaggio per Pioli, ma anche del 2 a 2 finale che regala il pareggio ai serbi. nel mezzo le reti di Kanga e Theo Hernandez, entrambe su calcio di rigore

La Roma invece passa 2 a 0 contro il Braga. i portoghesi, rimasti in 10 dal 54′, si devono arrendere ai gol di Dezko e Mayoral. A momenti invece scenderà in campo il Napoli di Gattuso contro il Granada.