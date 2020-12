Europa League: il Milan vince in rimonta 4 a 2 contro il Celtic

Nel giovedì d’Europa League il Milan è sceso in campo alle 18.55 contro gli scozzesi del Celtic. Avvio da incubo per i rossoneri, che sotto la guida del rientrante Pioli, vanno subito sotto per 2 a 0. Prima la rete di Rogic al 7′, poi il raddoppio di Edouard al 14′, complicano i piani del Milan. La reazione dei rossoneri però non si fa attendere: Calhanoglu prima e Castillejo poi rimettono le cose in chiaro in due minuti (24′ e 26′). 2 a 2 all’intervallo.

Nella ripresa gli uomini di Pioli passano addirittura in vantaggio al 50′ con la rete del giovane Hauge, dopo una splendida azione personale. Nel finale Diaz sigla addirittura il gol del poker. La partita termina così con la vittoria in rimonta dei rossoneri per 4 a 2.