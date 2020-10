Dopo il sorteggio di Champions League di ieri, quest’oggi è andato in scena quello per l’Europa League. Le italiane presenti in rosa sono tre: Roma, Napoli e Milan.

I giallorossi sono stati inseriti nel girone A con Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Per i partenopei, invece, la sorte ha riservato Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka nel gruppo F. Il Milan, reduce dal fortunato passaggio del turno contro il Rio Ave, se la vedrà con Celtic, Sparta Praga e Lille (girone H).