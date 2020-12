Europa League: la Roma vince in rimonta e blinda il primo posto. Il Napoli invece non va oltre il pareggio

Notte d’Europa League anche per Roma e Napoli, dopo la vittoria del Milan contro il Celtic nel tardo pomeriggio. I partenopei ospiti dell’AZ Alkmaar, passano subito in vantaggio al 6′ con Mertens, abile a sfruttare l’assist di Di Lorenzo. Ancora il belga protagonista che sfiora il raddoppio in più occasioni, ma la prima frazione si chiude con Napoli in vantaggio.

Nella ripresa pareggiano i padroni di casa al 53′ con la rete di Martins Indi. Poi al 59′ Bakayoko atterra maldestramente un avversario in area di rigore. È bravo Ospina a neutralizzare la conclusione mancina di Koopmeiners dagli undici metri e con l’aiuto del palo mantiene il risultato sull’1 a 1. All’ 86′ clamorosa occasione per Petagna, ma il suo diagonale finisce di poco a lato. Non va oltre il pareggio la squadra di Gattuso. Qualificazione ai sedicesimi rimandata.

La Roma invece riceve all’Olimpico lo Young Boys. Fonseca e i suoi sono chiamati ad una risposta convincente in coppa dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Napoli. Gli svizzeri passano in vantaggio alla prima vera occasione con Nsame bravo a saltare Cristante a battere Pau Lopez. Vantaggio immeritato per i capitolini che sul finale del primo tempo trovano il pareggio con Borja Mayoral, bravo a ribadire a rete una conclusione respinta di Pedro.

Nel secondo tempo la Roma passa in vantaggio al 59′ con Cafiori che segna il suo primo gol nei professionisti. All’80’ poi ci pensa Dzeko a segnare il gol del 3 a 1. Nel finale Young Boys in 10 per l’espulsione di Camara. Giallorossi primi nel girone e già ai sedicesimi della competizione.