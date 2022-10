Europa League, Sarri ritrova la vittoria dopo tre giornate. La Roma soffre ma alla fine aggiusta il proprio girone

Oltre alla Fiorentina, questa sera scendevano in campo anche altre due italiane in Europa, la Lazio impegnata in casa contro il Midtjylland e la Roma in Finlandia contro l’Helsinki.

La squadra di Sarri ha ritrovato, dopo la prima giornata, la vittoria in Europa League, grazie ad un 2-1 con le reti di Milinkovic-Savic e Pedro. I biancocelesti erano passati in svantaggio dopo pochi minuti per poi agguantare un successo importante ai fini della qualificazione. La Lazio adesso comanda il proprio girone a 8 punti, insieme allo Sturm Graz, ma tutto verrà deciso nell’ultima giornata.

La formazione di Mourinho, invece, andava in scena lontano dall’Olimpico, sul freddo campo dell’Helsinki. Tammy Abraham ha ritrovato la rete, ma è stato raggiunto da una vecchia conoscenza della serie A, Hetemaj. L’attaccante inglese però ha rimesso le cose a posto per i giallorossi, viziando un’autorete causata dai finlandesi. Padroni di casa che avevano trovato nuovamente la parità per poi essere annullata dal Var. La Roma alla fine ha vinto per 1-2. Adesso i giallorossi sono secondi nel girone, ma saranno costretti a vincere l’ultima partita per strappare il pass per gli ottavi di finale. Altrimenti sarà Conference League (ricordiamo che, in ogni caso, non potrebbe essere l’avversario della Fiorentina nell’ipotetico spareggio).