Europei, diramata la lista italiana dei pre-convocati: presenti due giocatori della Fiorentina. Sorpresa in attacco

Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro in vista dell’amichevole contro San Marino. Si tratta di vere e proprie pre-convocazioni in vista dell’Europeo, che comincerà l’11 giugno con la sfida dell‘Olimpico tra Italia e Turchia. Presente due giocatori della Fiorentina, Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli. Prima chiamata per l’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori: assenti Jorginho ed Emerson Palmieri, impegnati con il Chelsea nella finale di Champions League del 29 maggio contro il Manchester City, e Marco Verratti, infortunato.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma G. (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino).

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Psg), Lazzari (Lazio), Mancini (Roma), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Barella (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Locatelli (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Sensi (Inter), Verratti (Psg).

Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Juventus), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Psg), Politano (Napoli), Raspadori (Sassuolo).