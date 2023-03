Europei U19, due 2004 della Fiorentina chiamati dal ct Bollini per centrare la qualificazione per Malta

La Nazionale Under 19 si prepara per la fase élite del Campionato Europeo di categoria. Il ct Alberto Bollini ha convocato 28 giocatori per il raduno che si terrà a dal 5 all’8 marzo, a pochi giorni dalla partenza per Brema dove si svolgerà la seconda fase della qualificazione. Un raduno allargato tra i quali vi potrebbero essere i 20 Azzurrini che avranno l’onere di superare l’ultimo step che separa l’Under 19 dalla fase finale della rassegna continentale in programma a Malta dal 3 al 16 luglio.

Nell’elenco dei convocati di Bollini figurano anche due giocatori della Primavera Viola, in particolare Michael Kayode e Lorenzo Amatucci. Le due stelline della formazione di Aquilani, stabilmente convocate in Nazionale U19, aiuteranno quindi il resto degli Azzurrini a centrare le fasi cruciali della competizione, accumulando sempre più minuti ed esperienza anche in campo internazionale.