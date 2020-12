Europei Under 21, girone difficile per l’Italia. Due viola partiranno per la rassegna continentale?

Si è svolto a Nyon il sorteggio dei quattro gironi del tabellone principale dei Campionati Europei Under 21 che si disputeranno in due fasi tra marzo (fase a gironi) e giugno (fase ad eliminazione diretta) 2021 in Ungheria e Slovenia. L’Italia di Nicolato, che si è qualificata per la massima competizione continentale di categoria vincendo il Gruppo 1 di qualificazione con 8 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta, era posizionata in seconda fascia ed è stata inserita in un Gruppo B che prevede anche i padroni di casa della Slovenia, la Spagna e la Repubblica Ceca. Un girono comunque impegnativo per gli azzurrini; nella selezione che partirà per la kermesse continentale potrebbero far parte Sottil e Cutrone per quanto riguarda i calciatori viola.

