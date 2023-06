Europeo U21 da incubo per Munteanu: parte titolare, ma la sua Romania perde ancora ed è già fuori

Seconda sconfitta su due partite giocate per la Romania U21 all’Europeo di categoria che sia sta svolgendo proprio tra il paese romeno e la Georgia. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Spagna, la nazionale est europea oggi ha dovuto fare i conti con l’Ucraina, che ha strappato i tre punti grazie a un autogol di Dican.

Per la Romania 57 minuti in campo da titolare per Louis Munteanu, attaccante di proprietà della Fiorentina che quest’anno ha giocato in prestito al Farul Costanza, senza però lasciare il segno sul match nonostante due buone occasioni capitategli sui piedi. Con la vittoria della Spagna sulla Croazia e in virtù della precedente vittoria dell’Ucraina contro i croati, la Romania è matematicamente già fuori dall’Europeo. Nel gruppo B già qualificate Spagna e Ucraina.