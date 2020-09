Eusebio lancia un’ex viola dal primo minuto: le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio

Alle ore 18 alla Sardegna Arena di Cagliari andrà in scena l’anticipo tra i rossoblu di Di Francesco e la Lazio di Simone Inzaghi. Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni delle due squadre e, nonostante i biancocelesti presentino una formazione molto simile a quella della passata stagione, sono molte le novità nei padroni di casa.

Una su tutte è la presenza nell’undici titolare dell’ex viola Riccardo Sottil: il classe ’99, dopo appena 15 minuti nella sfida della scorsa settimana contro il Sassuolo è pronto a partite dal primo minuto. Esclusione eccellete in difesa per il Cagliari: dovrà infatti accomodarsi in panchina il neo acquisto dei sardi Diego Godin, nelle ultime settimane accostato anche alla Fiorentina, che finendo la stagione in ritardo rispetto ai compagni non sembra essere ancora pronto per partire dall’inizio.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

CAGLIARI: (4-3-3): Cragno; Faragò, Klavan, Waluikiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All.: Di Francesco

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: S.Inzaghi