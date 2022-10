Evangelista: “Il primo anno a Firenze è stato difficile, ma che emozione la Finale in Under 15. Ormai sono alla Fiorentina da tanto”

Nelle giovanili della Fiorentina, c’è un ragazzo che ha tutti gli occhi addosso. Si chiama Carlo Evangelista, classe 2007 assoluto protagonista della scorsa stagione. Di recente, ha parlato in un’intervista rilasciata alla pagina Tunneldellostadio. Ecco le sue parole: “Dopo Ternana e Perugia, ho scelto la Fiorentina. Ormai questo è il mio quarto anno qui, ricordo con grande emozione la Finale dell’anno scorso, pur se è stato un momento difficile (persa contro il Milan, ndr)”.

Sul suo momento più bello a Firenze: “La semifinale di ritorno contro il Bologna. Siamo riusciti ad andare ai supplementari, con un gol all’ultimo minuto di recupero. Momento più difficile? Il primo anno. Sono stato fermo sei mesi e poi è arrivato il COVID. Compagni? Mi trovo bene, specialmente con Pellicanò e Leonardelli in Under 17″.

Sulla Nazionale: “La prima convocazione è stata un’emozione fantastica, così come l’esordio contro la Spagna. Ho vissuto quei momenti con stupore. Sarei dovuto andare anche quest’anno, ma per via dell’infortunio al ginocchio rimediato in ritiro, sono potuto rientrare in campo soltanto la scorsa settimana”.