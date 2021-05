Evra fa lo sbruffone: “Dedico questa ca**ta a a tutti voi che avete gufato contro la Juve. E’ dura per voi vederla sempre vincere” VIDEO

Un’uscita piuttosto particolare, non il massimo dell’eleganza, per Patrice Evra, rimasto a dir poco bianconero dopo averne indossato la maglia qualche anno fa. L’ex terzino sinistro francese ha dedicato un video ai cosiddetti “gufi”, rei di aver sperato nell’esclusione della Juventus dalla Champions, direttamente dal.. bagno di casa:

“Questa è una piccola c*** per tutti quelli che hanno gufato la Juve. Ti svegli l la mattina e il tuo mestiere è gufare la Vecchia Signora. La Juve non molla mai. Questo è un grande messaggio per tutti gli juventini, è normale che la gente rosica. Voi dovete capire che nella vita non c’è niente di scontato, quando parlo con Andrea (Agnelli, ndr) il suo obiettivo è vincere. Dobbiamo rispettare tutti coloro che sudano per questa maglia, ma adesso avete fatto arrabbiare la Vecchia Signora. Marotta, vuoi che ti chiamo? Torna a casa, all’Inter non ci sono più soldi. Non è la Juve“.