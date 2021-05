Verso la Turchia un ex obiettivo viola per l’attacco, ma a gennaio la Fiorentina…

Il contratto di Christian Benteke con il Crystal Palace scadrà a giugno e l’attaccante belga sarà libero di scegliere la sua prossima squadra. Come riporta Calciomercato.com, l’attaccante trentenne in inverno era stato cercato da Parma e Fiorentina, salvo poi virare su altri obiettivi. Pellè e Kokorin, per motivi diversi, non hanno inciso affatto sulle sorti delle rispettive squadre. Col sennò di poi avremmo potuto osservare il centravanti della Premier nella nostra Serie A, ma probabilmente non sarà possibile farlo nemmeno nella prossima stagione. Secondo il sito turco Fanatik infatti, la punta classe ’90 potrebbe finire ad Istanbul, dove il Fenerbahce è in vantaggio sul Galatasaray.